Под Иркутском две машины рухнули с моста в реку

Грузовой и легковой автомобили с разницей в час упали с моста в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Два ДТП произошло на 490-м километре автодороги А331 «Вилюй» на мосту через реку Подъемная.

«В результате автоаварии 48-летний водитель автомобиля МАЗ получил травмы и скончался на месте, 22-летнему водителю седана потребовалась медицинская помощь», – уточнили в полиции.

Иркутск, Зоя Осколкова

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