У российских таксистов может появиться свой Кодекс

«Кодекс таксиста» и систему КИС «АРТ» могут утвердить в России в 2022 году. Новый законопроект о такси, который авторы инициативы называют «Кодексом таксиста» обсудили сегодня, 22 сентября, в Совете Федерации РФ, – сообщают «Известия». Предполагается, что новый закон поможет регулировать рынок таксомоторных перевозок. По информации Минтранса и Минэкономразвития, законопроект могут утвердить в начале 2022 года.

Полный текст законопроекта пока необнародован, но некоторые подробности уже известны. Например, предполагается, что в регионах России появится аналог комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»).

Систему КИС «АРТ» запустили в Москве 14 августа: она помогает отслеживать рабочее время таксистов, напоминает им о необходимости пройти медицинский осмотр, а также обеспечивает наличие только исправных машин на линии. При этом, не получившие цифровое ID таксисты, отстраняются от заказов.

Также в «Кодексе таксиста» присутствует статья, посвященная одинаковой ответственности агрегатора и водителя за вред жизни, здоровью, имуществу пассажира, который он может получить при поездке в легковом такси. Это наделяет службу заказа такси полномочиями полноценного участника рынка.

Авторы инициативы уверяют, что отразят в новом законопроекте большинство проблем, с которыми встречается почти каждый россиянин, пользующийся такси.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 22.09.21

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