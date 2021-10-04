Проехавшие свою станцию пассажиры вынудили машиниста развернуть поезд

В Великобритании пассажиры, проехавшие свою станцию, вынудили машиниста развернуться. Об этом сообщает The Telegraph.

Поезд следовал из города Пензанс в Лондон. Однако по не неизвестной причине состав не остановился на станции Суиндон. Тогда пассажиры начали дергать стоп-кран. Они сделали это шесть раз подряд.

В результате поезд поехал в обратном направлении и все-таки высадил пассажиров в пункте назначения. Затем состав долгое время стоял, так как из-за резких остановок произошла поломка колесного механизма.

В течение дня из-за этого инцидента на железной дороге в направлении от Пензанса до Лондона поезда приходили с задержкой до двух часов.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 04.10.21

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