В Татарстане разбился самолет с парашютистами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Let L-410 вылетел сегодня в 9:00 по местному времени из Мензелинска. Связь с бортом пропала практически сразу же после взлета.

Как выяснилось позже, самолет совершил жесткую посадку в 6 километрах от города. От удара о землю он разломился на две части. По предварительным данным, 15 человек погибли, остальные госпитализированы.

Сколько всего людей было на борту, пока не ясно – по одной информации 21, по другой – 23. В любом случае борт был перегружен, так как грузоподъемность самолетов такого типа не превышает 19 человек, а в случае парашютистов – еще меньше.

Перегруз в данный момент является основной рабочей версией крушения.

Расследованием происшествия занимаются Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР и Приволжская транспортная прокуратура.

Казань, Игорь Юров

Казань. Другие новости 08.10.21

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