Бесплатного общественного транспорта к 2035 году в России не будет

Директор департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта министерства Алексей Бакирей в кулуарах форума «Общественный транспорт 2021» рассказал журналистам, что минтранс отказался от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту в России к 2035 году, – сообщает РИА Новости.

«Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте Транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много еще нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис», – сказал Алексей Бакирей.

Минтранс РФ в прошлом году представил правительству проект транспортной стратегии РФ до 2035 года, в котором предусматривалась возможность перехода к бесплатному общественному транспорту при условии платного проезда по дорогам на личных автомобилях. В обновленной версии проекта этого тезиса нет.

Москва, Иван Бабурин

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