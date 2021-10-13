Пьяный байкер уходил от полиции и врезался в корову

В Красноярском крае пьяный мужчина на мопеде пытался скрыться от инспекторов ДПС, но ему помешала корова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
В городе Иланский полицейские заметили водителя мопеда, который был без шлема. Заметив патрульную машину, мужчина увеличил скорость, пытаясь скрыться, но столкнулся с коровой.
Выяснилось, что мопедист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у него не было водительского удостоверения. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.
Нарушителя отправили под арест на 12 суток, а его мопед – на спецстоянку.
Красноярск, Зоя Осколкова
Красноярск. Другие новости 13.10.21
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