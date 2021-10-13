Пьяный байкер уходил от полиции и врезался в корову

В Красноярском крае пьяный мужчина на мопеде пытался скрыться от инспекторов ДПС, но ему помешала корова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В городе Иланский полицейские заметили водителя мопеда, который был без шлема. Заметив патрульную машину, мужчина увеличил скорость, пытаясь скрыться, но столкнулся с коровой.

Выяснилось, что мопедист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у него не было водительского удостоверения. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Нарушителя отправили под арест на 12 суток, а его мопед – на спецстоянку.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 13.10.21

В Кургане пьяный водитель иномарки устроил тройное ДТП: погиб 18-летний юноша. / В Японии 17 малышей и воспитатель получили травмы в ДТП. / Под Иркутском автобус вылетел с трассы из-за гуляющих по дороге коров. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»