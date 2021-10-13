В ДТП с участием автобуса и трамвая в Казани пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате аварии с трамваем и автобусом в Казани.
ДТП произошло утром на перекрестке улиц Шамиля Усманова и Декабристов. Столкнулись трамвай и автобус. В результате было приостановлено движение маршрутов №1 и №6.
По данным республиканского минздрава, восемь человек пострадали при столкновении, пятерых пришлось доставить в больницу.
На месте работают оперативные службы. Предположительно, водитель автобуса не заметила трамвай и въехала в него.
Казань, Зоя Осколкова
Казань. Другие новости 13.10.21
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