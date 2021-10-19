В России начала буксовать программа перевода автомобилей на газ

В России автолюбители начали отказываться устанавливать в свои автомобили газовое оборудование, так как считают эту услугу слишком дорогой. Еще одной проблемой для газификации стала нехватка заправочных станций. Сейчас по всей России расположено всего 27 тысяч подобных заправок.

Как сообщает ресурс SpeedMe, резкий рост стоимости автомобильного газа на АГЗС привел к потере интереса автомобилистов к такому типу топлива. Программа по переводу транспорта на метан столкнулась с трудностями со стороны ГИБДД и потерялась на фоне новой и более дорогостоящей идеи правительства производства электромобилей.

В совместном отчете Росстата и Минэнерго говорится, что с начала 2021 года розничная стоимость на сжиженную пропан-бутановую смесь (LPG) в России выросли почти в два раза. Если зимой 2020 год 1 литр газа на заправочных станциях стоил около 20 рублей, то несколько месяцев назад его цена в моменте доходила практически до бензиновых показателей 40 рублей за 1 литр. По состоянию на середину октября розничная стоимость сжиженного газа на заправках колеблется в диапазоне 33-35 рублей.

Цены на компримированный природный газ метан (CNG) за этот же период увеличились почти на 25%: с 16-17 рублей за 1 кубометр в начале года до 20-21 рубля на сегодняшний день. Отмечается, что через 3 года планируется тратить до 4,2 млрд рублей на строительство 100 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) ежегодно. В этот же бюджет заложены субсидии на ежегодное переоборудование около 25 тыс. автомобилей для работы на метане.

Высокие цены на газомоторное топливо уже привели к тому, что, например, в Дагестане народное недовольство вылилось в стихийные протесты. И если из-за резкого скачка стоимости пропан-бутана перевод легковых автомобилей на этот тип топлива уже неактуален, то использование CNG-топлива пока еще выгодно.

Ресурс SpeedMe со ссылкой на независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева пишет, что стоимость переоборудования легкого коммерческого автомобиля на компримированный газ или метан зависит от его класса и в зависимости от региона стоимость его установки среднем составляет от 50 до 100 тыс. рублей.

В свою очередь руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян ранее отметил, что государство реализует программу развития рынка газомоторного топлива в части метана, в рамках которой в 2021 году предоставляются субсидии на переоборудование физлицам и субъектам малого и среднего бизнеса в максимальном размере – от 36 до 57 тыс. рублей. При этом субсидия не должна превышать 50% суммарных затрат на переоборудование.

«Господдержка, правда, действует не во всех регионах, но зато некоторые компании предлагаются выгодные акции. Тот же «Газпром газомоторное топливо» компенсирует водителям до 30% понесенных затрат при переоборудовании автомобиля на газ», – сообщил Амирагян.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 18.10.21

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