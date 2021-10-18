В Европе останавливается автомобильное производство

Из-за отсутствия микрочипов в Европе в этом году будет построено на 3-4 миллиона автомобилей меньше. В польской экономике могут исчезнуть десятки тысяч рабочих мест.

С понедельника, 18 октября, до конца недели в Польше останавливается производство на заводах Volkswagen в городах Познань и Вжесна. Кроме того, в Чехии останавливается Skoda Auto, как заявил профсоюз KOVO, автомобили не будут производиться в городах Млада-Болеславе и Квасинах, – пишет польское издание Rzeczpospolita

В Германии прекратил работу до конца года завод Opel в Айзенахе. Завод FCA в польском городе Тыхы (Tychy) работает в одну смену вместо трех, а завод двигателей Тыхы Opel будет простаивать в общей сложности 14 дней в октябре.

По словам президента польской ассоциации автомобильной промышленности Якуба Фарися, из-за нехватки полупроводников потери в производстве автомобилей в Европе достигнут 3-4 миллионов единиц. Почти настолько же сократилось производство во время локдауна с марта по май 2020 года (по данным ACEA – на 3,65 миллиона автомобилей).

Как ранее сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей ACEA, в сентябре продажи новых автомобилей в ЕС снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на четверть, до 718,6 тыс. штук, что является худшим результатом с 1995 года. Из-за нехватки полупроводников одни фабрики закрываются на несколько недель, другие сокращают производство.

Снижение объемов производства сказывается на потребителях: в автосалонах больше не происходит сезонного снижения цен, автомобили нужно ждать дольше, некоторые модели даже год. Результат – рост цен и снижение доступности подержанных автомобилей.

Варшава, Иван Бабурин

Варшава. Другие новости 18.10.21

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