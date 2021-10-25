Toyota испытывает водородный двигатель в спортивных автомобилях

Испытания двигателя внутреннего сгорания на водороде в гоночных автомобилях проводит автокорпорация Toyota Motor Co. В дальнейшем планируется использовать такие двигатели и в других моделях машин, – сообщает Associated press.

«Мы хотим предложить различные опции для того, чтобы удовлетворить региональный спрос», – прокомментировал испытания главный инженер модели Toyota Corolla с водородным двигателем Найюки Сакамото.

Когда автомобили с водородными двигателями станут коммерческим продуктом компании, г-н Сакамото не сказал. Однако признал, для того, чтобы решить проблему потребления такими двигателями большого количества топлива, нужно продолжать разработки и совершенствование. А также то, что для заправки таких машин инфраструктуры еще не существует.

В Toyota Motor Co считают, что у водородных двигателей есть и преимущества. Во-первых, для его установки потребуются минимальные изменения – только в системе подачи топлива. Во-вторых, водорода в окружающей среде относительно много, и его можно легко хранить и транспортировать. Водород можно получить из воды при помощи электролиза, его можно также преобразовать из солнечной энергии. Разработчики сообщили, что получают водород на геотермальной электростанции на юге страны.

В зависимости от того, насколько распространенным станет водород в качестве моторного топлива, он может оказаться намного дешевле бензина, цены на который подвержены сильным колебаниям.

Токио, Иван Бабурин

Токио. Другие новости 25.10.21

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