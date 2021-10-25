Каршеринговая фирма закупит 100 тысяч электрокаров

Американская компания по прокату автомобилей Hertz объявила о заказе 100 тысяч электромобилей Tesla для своего автопарка на общую сумму 4,4 миллиарда долларов, – сообщают СМИ.

Срок исполнения заказа – конец 2022 года. Эта сделка является крупнейшим в истории контрактом на закупку электромобилей.

Автомобильный парк Hertz насчитывающий 500 тысяч автомобилей по всему миру, сообщил также о намерении установить в своих филиалах точки зарядки для электрокаров. Клиенты, взявшие на прокат Tesla, смогут пользоваться сетью скоростных зарядок Tesla в Европе и США.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 26.10.21

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