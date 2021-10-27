Полиция Израиля объявила войну электроквадроциклам

Дорожная полиция Израиля намерена ужесточить преследование водителей электроквадроциклов за езду по проезжей части без страховки и без транспортной лицензии, – сообщают израильские СМИ..

В распоряжении, распространенном начальником транспортного отдела полиции Израиля подполковником Гаем Леви, говорится, что сотрудникам дорожной полиции даются инструкции конфисковать электроквадроциклы и передавать их на уничтожение, а против водителей возбуждать уголовное дело. В случае, если за рулем квадроцикла задержан несовершеннолетний младше 12 лет, уголовное дело будет возбуждаться против его родителей.

Следует отметить, что вне зависимости от скорости, которую он может развивать, электрический квадроцикл по израильскому закону он не подпадает под определение транспортного средства, в том числе квадроцикла с двигателем внутреннего сгорания, поэтому его водитель не может оформить страховку и транспортную лицензию, а также ездить по проезжей части на законных основаниях. При этом некоторые электроквадроциклы развивают скорость до 70 км/ч.

Тель-Авив, Иван Бабурин

Тель-Авив. Другие новости 26.10.21

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