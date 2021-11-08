Правительство поддержало отмену обязательного техосмотра автомобилей

Законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев с учетом небольшой доработки получил положительный отзыв Правительства РФ, – сообщает ТАСС.

При этом следует отметить, что новый законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. Согласно тексту законопроекта от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях».

В правительстве РФ предлагают внести необходимые правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта.

В отзыве правительства РФ говорится, что «на основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания».

Профильный комитет Госдумы по транспорту ранее уже рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

Москва, Иван Бабурин

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