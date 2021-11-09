Почти в девять раз поднять утилизационный сбор для электрокаров планирует поднять минпромторг

Минпромторг опубликовал во вторник, 9 ноября, предложение, согласно которому утилизационный сбор для импортных электромобилей в России может вырасти в 4-9 раз. С начала 2022 года ставку утильсбора планируется повысить для подержанных электрокаров в четыре раза, а для ввозимых в страну новых – почти в девять раз, – сообщает деловое издание Ведомости со ссылкой на проект постановления.

В предложении минпромторга предполагается, что повышающий коэффициент к базовой ставке на импорт юрлицами новых электромобилей увеличится до 14,4 (сейчас – 1,63), для машин старше трех лет поднимется до 24,1 с нынешних – 6,1. Если поправки примут, с учетом базовой ставки в 20 000 руб. это значит, что утильсбор с одного нового легкового электромобиля может вырасти с 32 600 руб. до 288 000 руб., а с подержанного автомобиля со 122 000 руб. до 482 000 руб.

В Минпромторге также сообщили, что ставка утильсбора для электромобилей, ввозимых физлицами для личного пользования, не превысит 4500 руб. для новых машин и 6500 рублей для подержанных. В министерстве считают, что рост ставок утильсбора не приведет к росту цен на автомобили российского производства, так как это будет компенсировано увеличением господдержки программ стимулирования спроса.

Как сообщают Ведомости, утилизационный сбор формально взимается с автопроизводителей за утилизацию товара. В России он был введен в 2012 г., когда страна вступила в ВТО и стала постепенно снижать ввозные пошлины на иностранную продукцию, которые составляли от 30 до 35% стоимости машин. Новый сбор понадобился для защиты отечественного и локализованного в стране автопрома.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с начала года в России было продано 845 электромобилей, что на 118% больше, чем за весь прошлый год.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 09.11.21

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