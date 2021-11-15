Опубликован финальный список «Автомобилей года»

Опубликован финальный список участников претендентов на звание лучшего автомобиля 2022 года, сообщают организаторы конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year).

«Если в прошлогоднем конкурсе участвовало 29 машин, то сейчас участников 39. Их могло быть еще больше, но некоторые новинки до сих пор не вышли на европейский рынок», – сообщает издание «Авторевю».

В списке претендентов представлены такие авто, как Audi e-tron GT, BMW iX, Honda HR-V, Lexus NX, McLaren Artura, Mercedes-Benz EQS, Renault Megane E-Tech, Tesla Model Y, Volkswagen ID.4.

Финалисты конкурса будут объявлены уже 29 ноября, а победителя Car of the Year 2022 жюри объявит в конце февраля.

Церемония награждения должна была состояться в марте 2022 года на Женевском автосалоне, но из-за отмены выставки, мероприятие проведут отдельно.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что мировой авторынок в октябре текущего года снизился на 16,9%, до 6 млн. 401 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

По итогам десяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 66 млн. 981 тыс. единиц (+8,5%). Мировым лидером по продажам автомобилей стал Китай, где было продано 2 млн. 344 тыс. автомобилей, что все равно на 6,2% ниже показателя 2020 года.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 15.11.21

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