В России изменится порядок государственной регистрации автомобилей

Закон о порядке получения регистрационного документа на автомобили, перегоняемые за пределы России, приняла во вторник, 16 ноября, в третьем чтении Госдума РФ, – сообщает РИА Новости.

Внести изменения предполагается в статью 10 федерального закона от 3 августа 2018 года «О государственной регистрации транспортных средств».

Теперь регистрационный документ предполагается оформлять на транспортное средство, в том числе и на шасси, перегоняемое за пределы РФ к месту продажи или к конечному производителю.

В тексте законопроекта, подготовленного к третьему чтению, говорится: «Оформление регистрационного документа на транспортное средство (в том числе на базовое транспортное средство и шасси транспортного средства), перегоняемое в связи с его вывозом за пределы территории Российской Федерации либо перегоняемое к месту продажи или к конечному производителю и являющееся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность».

Полный текст документа доступен в электронной базе данных Государственной Думы РФ.

Москва, Иван Бабурин

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