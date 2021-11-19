«Аэрофлот» увеличивает топливный сбор

Из-за роста стоимости керосина в 2021 году «Аэрофлот» увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях с 22 ноября, – сообщает Финам со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакова.

«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 рублей (до 2200 рублей) и на международных линиях на 10 евро (до 30 евро). Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году», – заявила пресс-секретарь «Аэрофлота»

Также она сообщила, что в третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну.

«Текущие цены – исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее», – сказала Спивакова.

Москва, Иван Бабурин

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