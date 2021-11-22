В Китае на реке Янцзы начал работу самый большой в мире лифт для кораблей

В Китае в штатном режиме заработал судоподъемник для судов на гравитационной плотинной электростанции «Три ущелья», расположенной на реке Янцзы. Лифт для кораблей может поднимать их на высоту до 113 метров. Первые испытания судоподъемника прошли еще летом 2016 года. Тогда грузовое судно было поднято в верхний бьеф, время подъема составило 8 минут, – сообщает агентство Синьхуа.

«Три ущелья» – крупнейшая в мире электростанция по установленной мощности – 22,5 ГВт. В 2014 году ГЭС установила мировой рекорд, тогда она произвела 98,8 млрд кВт/ч электроэнергии.

Самый большой в мире судовой лифт предназначен для судов водоизмещением до 3000 т. Высота подъема изменяется в зависимости от уровней верхнего и нижнего бьефов*, максимальная высота составляет 113 м, а размер подъемной камеры – 120×18×3,5 м.

Судоподъемник перемещает корабли за 30-40 минут, по сравнению с 3-4 часами, если бы они двигались через шлюзы.

Следует отметить, что подобный судоподъемник с расчетной грузоподъемностью до 1500 тонн и перепадом уровней между нижним и верхним бьефом* – 104 м. был построен в СССР в 1976 году на Красноярском гидроузле на реке Енисей. Корабельный подъемник официально был запущен в эксплуатацию в 1982 году на Красноярской ГЭС.

*Бьеф (канал, жёлоб) – часть реки, канала или водоема, примыкающая к водоподпорным сооружениям – плотинам или шлюзам. Бьеф включает в себя вмещающее ложе, массив воды и берега.

Пекин, Иван Бабурин

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