В 2022 году ситуация с нехваткой электроники для производства автомобилей должна стабилизироваться

Замглавы минпромторга РФ Василий Шпак на полях конференции «Технологическая независимость: возможности и ограничения», заявил, проблемы с нехваткой электронных компонентов для автомобильной промышленности в мире в будущем году полностью решены не будут, ситуация может стабилизироваться, – сообщает агентство Прайм.

«Наш прогноз – в следующем году целиком эти проблемы решены в мире не будут, но вместе с тем, вводятся новые производственные мощности. Нам кажется, что в течение следующего года ситуация должна стабилизироваться», – сказал замминистра отвечая на вопрос о возможных сроках улучшения ситуации с автомобильной электроникой.

Василий Шпак также подчеркнул, что сложившаяся ситуация является шансом для производителей микроэлектроники и автопроизводителей «перейти на отечественные решения и тем самым обеспечить свою технологическую устойчивость».

Агентство Прайм напоминает, что дефицит электронных компонентов для автомобилей из-за повсеместных ковидных запретов начался еще в прошлом году. Он затронул всех мировых автопроизводителей. Так, например, «АвтоВАЗ» в течение года неоднократно приостанавливал выпуск автомобилей в связи с нехваткой электроники для производства.

Москва, Иван Бабурин

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