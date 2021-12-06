На зимних Олимпийских играх в Китае будет работать автотранспорт на водороде

Во время проведения зимних Олимпийских Игр 2022 года в городе Чжанцзякоу в зоне соревнований будут задействованы 655 транспортных средств на водородном топливе. «Водородные автомобили» будут использоваться для перевозки людей и грузов, – сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что в Чжанцзякоу, который является одним из городов, принимающих зимние Олимпийские игры, на сегодняшний день работают 444 автобуса на водородных топливных элементах. В общей сложности они прошли уже более 21 млн. км и перевезли более 62 млн. пассажиров.

В Чжанцзякоу расположены два завода по производству водорода и восемь водородных заправочных станций, которые будут обеспечивать транспортные средства водородным топливом во время проведения зимней Олимпиады-2022.

Один автобус на водородном топливе сокращает выбросы углекислого газа в окружающую среду на 11,8 тонн, пройдя 10 тыс. км. Автобусы на водородном топливе бесперебойно работают при температуре минус 20 градусов Цельсия, и их безопасность и надежность были проверены, сообщил в Институте водородной энергии и возобновляемых источников энергии города Чжанцзякоу.

Пекин, Иван Бабурин

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