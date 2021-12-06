Российские бортпроводники будут применять к авиахулиганам спецсредства

Закон, разрешающий бортпроводникам на борту воздушного судна применять специальные средства сдерживания к авиадебоширам подписал президент России Владимир Путин. Закон вступит силу через 180 дней – в июне 2022 года.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации говорится, что перечень «средств сдерживания» и правила их применения утвердит правительство России.

Согласно букве нового закона, если пассажир создает непосредственную угрозу безопасности полета или угрозу жизни и здоровью других лиц, командир воздушного судна может отдать распоряжение членам экипажа или сотрудникам службы авиабезопасности применить такие сдерживающие средства. Соответствующие поправки будут внесены в Воздушный кодекс России.

Следует отметить, что ранее Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет экипажам самолетов применять спецсредства против авиадебоширов.

Москва, Иван Бабурин

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