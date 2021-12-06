На Украине начнут продаваться китайские «коммунистические» авто «Красное знамя»

Автомобильный рынок Украины в 2022 году впервые предложит своим покупателям китайские автомобили бренда Hongqi (Красное знамя), которые долгое время вообще не продавали никому, кроме китайской партийной элиты, по аналогии с «Чайкой» во времена СССР, – сообщает Страна. ua со ссылкой на AUTO-Consulting.

По информации AUTO-Consulting, под брендом Hongqi (Красное знамя) на украинском рынке будут представлены три различные модели.

Седан Hongqi H9 – аналог Mercedes-Benz S-Class будет доступен в различных исполнениях, в том числе и с двухцветной покраской кузова за 69 000-91 000 долларов.

Кроссовер Hongqi HS5, который относится к сегменту D-SUV и укомплектованный 2-литровым турбированным бензиновым двигателем с мощностью в 224 л.с., будет доступен за 42 900 – 52 000 долларов.

Третьей моделью Hongqi (Красное знамя), представленной на Украине станет полноразмерный электрический кроссовер Hongqi E-HS9 EV с запасом хода 400 и 500 км. Многие его сравнивают с Rolls-Royce. Цены, в которых будет представлен «коммунистический» суперкар, будут колебаться от 109 000 до 136 000 долларов.

Это первое появление китайского Luxury бренда на украинском авторынке. В Европе Красное знамя есть только у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Киев, Иван Бабурин

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