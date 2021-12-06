ДПСникам разрешат взламывать автомобили и разбивать в них стекла

Право разбивать стекла и взламывать замки подозрительных автомобилей получат сотрудники правоохранительных органов, в том числе инспекторы ДПС. Государственная дума до конца года примет поправки в закон «О полиции», которые среди прочего позволяют полицейским вскрывать автомобили: разбивать стекла и взламывать замочные механизмы, – сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Согласно законопроекту, прошедшему первое чтение, сотрудникам полиции, в том числе инспекторам ДПС, разрешат взламывать транспортные средства для спасения жизни граждан, пресечения преступлений, или при проверке сообщения об угрозе теракта

Правоохранители смогут вскрыть дверь или багажник автомобиля, а также разбить стекло, если посчитают, что в транспортном средстве находятся оружие, боеприпасы наркотики и другие «предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота». Отдельно в поправках в закон «О полиции» уточняется, что проникнуть в транспортное средство инспекторы смогут, если решат, что водитель находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Отмечается, также, что в законопроекте подчеркивается – перед вскрытием автомобиля полицейский обязан представиться, предъявить водителю служебное удостоверение, предупредить о своем намерении вскрыть машину и сообщить о причинах вскрытия.

Кроме того, согласно законопроекту правоохранители получат право проникать в помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории.

Москва, Иван Бабурин

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