У электромобилей в два раза чаще прокалываются колеса

Электрокары в два раза сильнее подвержены проколу колес. К такому выводу пришли аналитики британской компании Britannia Rescue, которая специализируется на помощи водителям на дорогах.

Специалисты проанализировали обращения за последние три года и выяснили, что владельцы электрокаров в 37% случаев обращались за помощью из-за повреждениий колес. Среди владельцев машин с традиционными двигателями с этой проблемой столкнулись лишь 16%.

По мнению экспертов, этому способствовали два фактора. Во-первых, электромобили тяжелее, чем бензиновые и дизельные авто. В некоторых случаях разница в массе в одинаковом классе машин из-за аккумуляторной батареи достигает 50%. Во-вторых, многие производители электрокаров не включат запасное колесо в стандартную комплектацию. Таким образом, водители не могут самостоятельно поставить запаску и вынуждены обращаться за помощью.

Кроме того, аналитики указали на еще одну тенденцию – лишь каждый десятый случай обращения владельцев электромобилей был связан с тем, что машина разрядилась. Таким образом, повредить колесо водители электрокаров рискуют в три раза чаще, чем остановиться из-за севшего аккумулятора.

Лондон, Зоя Осколкова

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