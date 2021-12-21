Французский автопроизводитель пообещал в 2022 году представить в России мировую премьеру

Глава Renault Ян Птачек на подведении итогов уходящего года сообщил, что компания Renault в 2022 году представит в России мировую премьеру.

«Renault обещал премьеру каждый год, и 2022-й не будет исключением. Но надо чуть-чуть подождать, чтобы представить вам эту модель – это будет мировая премьера, и она очень важная», – сказал Ян Птачек.

Однако, следует отметить, что подробности о новинке не раскрываются, однако, не исключено, что речь идет о новой генерации Renault Logan и Sandero, которые будут отличаться от европейских Dacia Logan и Sandero и от турецкого Renault Taliant. Ранее источники утверждали, что дизайн новинки будет близок к моделям Renault Kiger и Kwid, продающихся в азиатском регионе.

В российском представительстве французской компании также сообщили, что в планах на 2022 год стоит не только мировая премьера автомобиля, но и увеличение объемов продаж. Кроме того, в начале 2022 года Renault предложит россиянам битопливный седан Logan CNG.

Москва, Иван Бабурин

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