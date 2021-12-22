Роман Абрамович купил самый дорогой в мире частный самолет

Частный самолет Boeing 787-8 Dreamliner стоимостью 350 миллионов долларов купил российский миллиардер Роман Абрамович, став обладателем самого дорогого «джета»в мире, – сообщает Forbes.

Самолет предназначен для перевозки 50 человек, из которых 10 человек персонала и 10 человек охраны. Максимальная дальность полета – 18,4 тысячи километров.

Согласно российской версии журнала Forbes, самолет был построен в 2015 году по заказу частной швейцарской авиакомпании Privateair, однако так и не был поставлен заказчику. В 2019 году началось его переоборудование под требования Абрамовича.

Лондон, Иван Бабурин

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