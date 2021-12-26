В Башкирии столкнулись 22 автомобиля, есть погибшие

В Башкирии во время сильной метели столкнулись более 20 машин.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», массовое ДТП произошло на На 49-м км автодороги Уфа – Оренбург. Сначала сообщалось о 15 пострадавших автомобилях, но потом в ГИБДД региона уточнили информацию: столкнулись 22 машины.
1 человек погиб, 5 пострадали.
Из-за погодных условий в республике ограничено движение пассажирских автобусов, грузовых автомобилей, маршрутных и легковых такси на нескольких участках трассы Р-24, а также на участке трассы М-7 «Волга».
На трассе М-5 «Урал» в Туймазинском районе в снежные заторы попали 33 легковых и грузовых автомобиля.
Уфа, Игорь Юров
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