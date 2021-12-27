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Понедельник, 27 декабря 2021, 19:04 мск

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Московские власти попросили таксистов не взвинчивать цены в новогодние праздники

Не поднимать цены на такси в канун Нового года и во время каникул попросил агрегаторов Департамент транспорта Москвы, – сообщает Интрефакс.

В московском транспортном департаменте заявили: «Мы понимаем, что законы не регулируют тарифы, и все же обращаемся к агрегаторам: очень просим вас устанавливать адекватные цены и не поднимать стоимость поездок в канун Нового года и новогодних каникул».

«В преддверии праздников и в праздничные дни агрегаторы завышают цены и иногда пассажиры узнают об этом уже во время поездки. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо информировать пассажиров о повышающем коэффициенте» – попросили агрегаторов в департаменте транспорта.

Кроме того, в ведомстве заявили о необходимости размещения на передней панели в салоне такси информации о тарифах, чтобы пассажиры всегда могли свериться с ценой.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

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