Компания Tesla Inc. открыла шоурум в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР

Американский производитель электромобилей Tesla объявила об открытии шоурума в городе Урумчи, столице Синьцзяна. Об этом 31 декабря 2021 года была размещена запись в официальном аккаунте компании в соцсети Weibo, китайском аналоге Twitter, – сообщает Интерфакс.

В сообщении Tesla говорится: «В последний день 2021 года мы встречаемся в Синьцзяне. В 2022 году давайте вместе отправим Синьцзян в электрическое путешествие».

Следует отметить, что Tesla представлена в 30 регионах и провинциях КНР, а также в Гонконге и Макао.

Как сообщалось ранее, Управление по контролю за иностранными активами США в июле 2021 года ввело санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за нарушение прав человека.

Сообщается также, что Tesla быстро развивает бизнес в Китае. Однако, открывая шоурум в Синьцзяне, компания рискует получить репутационные проблемы, с которыми уже столкнулись другие американские компании, включая Walmart Inc. и Intel Corp., пишет The Wall Street Journal.

Ранее германский автопроизводитель Volkswagen AG (VW) подвергся критике со стороны законодателей и западных правозащитников в связи с принятым компанией решением сохранить предприятие в Урумчи. VW пришлось защищать свое решение, компания заявила, что в ее цепочках поставок нет продукции, производимой с применением принудительного труда.

В декабре этого года президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт в США товаров, произведенных в Синьцзяне, поскольку в регионе, как считают власти США, используется принудительный труд. Белый дом также ввел санкции в отношении нескольких компаний и частных лиц, причастных, по его мнению, к кампании по ассимиляции уйгуров и других меньшинств.

Пекин, Иван Бабурин

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