С 1 февраля в России вырастет тариф системы «Платон»

Пресс-служба Федерального дорожного агентства (Росавтодор) сообщает , что с 1 февраля 2022 года тариф системы «Платон» по взиманию платы с грузовиков массой более 12 т. за проезд по федеральным трассам будет увеличен на 20 коп. и составит 2,54 руб. за километр пробега.

Сообщается также, что начиная с 2022 г. тариф начнут ежегодно индексировать исходя из данных Росстата о фактической инфляции за предшествующий год. Сейчас размер платы составляет 2,34 руб./км. В июле прошлого года Росавтодор опубликовал плановый прогноз индексации, согласно которому тариф планировалось повысить лишь на 10 коп., однако фактическая инфляция по итогам года более чем в два раза превысила целевой показатель (8,39% вместо прогнозируемых 4%).

По данным Росавтодора за весь период существования «Платона» в Федеральный дорожный фонд поступило более 159 млрд. руб. В эту сумму входят штрафы, взысканные с грузоперевозчиков-нарушителей. Средства из фонда направляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения. В частности, на эти деньги в 2020-2022 г. в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 регионах – капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.

На сегодняшний день почти 700 000 грузоперевозчиков зарегистрировались в системе и более 1,5 млн грузовиков массой более 12 т. Четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.

Система «Платон» работает с ноября 2015 г., ее запуск сопровождался протестами дальнобойщиков. Оператором системы является ООО «РТ-инвест Транспортные системы» (РТИТС), 50% которой принадлежит АО «РТ-инвест», 23,5% – сыну Аркадия Ротенберга Игорю, еще 19% – Андрею Шипелову и 7,5% – Антону Замкову, – сообщает деловая газета Ведомости.

Москва, Иван Бабурин

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