В связи с пандемией в Британии отменяют поезда

Железнодорожные компании Великобритании с понедельника, 17 января, вынуждены сокращать число поездов из-за антиковидных мер, – сообщает BBC.

В связи с тем, что около 11% сотрудников Юго-восточной железной дороги (SWR) находятся на больничном или самоизоляции после контактов с зараженными коронавирусом, компания сообщила, что сократит число составов с 17 января на 28% из-за нехватки персонала. В SWR не сообщают, когда планируется возврат к обычному расписанию движения поездов.

Похожие проблемы наблюдаются и у других железнодорожных компаний. Так, компания Avanti West Coast сообщила о сокращении числа рейсов до одного в час в обоих направлениях на маршрутах, связывающих Лондон с Бирмингемом, а Глазго с Манчестером. Ограничения будут действовать до 25 февраля.

О сокращениях числа поездов также сообщили компании ScotRail, CrossCountry и LNER. Merseyrail переходят на движение поездов раз в 30 минут. East Midlands Railway сократили расписание на 4%. Greater Anglia перешла на режим выходного дня на постоянной основе.

В Национальном профсоюзе железнодорожников (RMT) предупредили, что будут противодействовать попыткам компаний воспользоваться ситуацией для сокращения численности персонала и зарплат.

Отмечается, что виной тому быстрое распространение штамма «Омикрон», отличающегося повышенной заразностью.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»