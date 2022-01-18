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Вторник, 18 января 2022, 09:34 мск

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Американские авиакомпании просят не строить вышки 5G около аэропортов

Авиаперевозчики в США обратились к регуляторам с просьбой запретить размещение вышек связи 5G вблизи взлетно-посадочных полос. По их словам, это может привести к сбоям. Об этом сообщает Reuters.

Обращение было направлено директору Национального экономического совета Брайану Дизу, министру транспорта Питу Буттиджичу, администратору Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стиву Диксону и председателю Федеральной комиссии по связи (FCC) Джессике Розенворсель. Среди подписантов – American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines и другие перевозчики.

Авиакомпании указывают, что размещение сети 5G ближе двух миль (3,2 км) от ВПП и ключевых зданий аэропорта может вывести из строя «значительное количество широкофюзеляжных самолетов» и «потенциально привести к тому, что десятки тысяч американцев застрянут за границей».

В свою очередь в FAA подтвердили, что вызванные 5G помехи могут негативно сказаться на чувствительных приборах воздушных судов, таких как высотомер, и повлиять на полеты в условиях плохой видимости.

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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