Toyota приостановит производство на 11 заводах из-за вспышки коронавируса

Японский производитель Toyota приостановит производство на 11 предприятиях. Причиной вынужденного перерыва стали несколько случаев коронавирусной инфекции среди работников.

Как сообщается в пресс-релизе компании, на 21 линии 11 заводов в Японии работа будет остановлена 21, 22 и 24 января.

Накануне стало известно о четырех зараженных Covid-19 сотрудниках автоконцерна. «Остановка производится в связи с выявлением коронавируса, а также на фоне частичной нехватки полупроводников», – говорится в релизе.

В прошлом году Toyota была вынуждена неоднократно останавливать сборочные линии, снижая объемы выпуска автомобилей, что привело к появлению дефицита у дилеров, а также подорожанию новых моделей. По оценкам экспертов, по итогам января общий объем производства на заводах Toyota может оказаться на 47 тысяч единиц меньше плана.

Токио, Зоя Осколкова

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