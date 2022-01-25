Стало известно, где в России будут строить метро в 2022 году

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по реализации стратегических инициатив социально-экономического развития сообщил, что в 2022 году запланировано начало строительства новой станции метро в Самаре, продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде и продолжение строительства инфраструктуры для запуска метротрамвая в Челябинске, сообщает РИА Новости.

В общей сложности 20 регионам одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на проекты по линии развития общественного транспорта на сумму более 160 миллиардов рублей.

«Благодаря бюджетным кредитам планируем начать крупные объекты в строительстве – это станция метрополитена «Театральная» в Самаре, продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде, метротрамвай в Челябинске», – сообщил Марат Хуснуллин.

Москва, Иван Бабурин

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