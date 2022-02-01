В Израиле через четыре года в качестве общественного транспорта будут закупать только электробусы

Министерство по охране окружающей среды Израиля объявило во вторник, 1 февраля о том, что все автобусы, которые будут закупаться Израилем с 2026 года, должны быть электрическими, – сообщают израильские СМИ.

В заявлении ведомства говорится: «К 2024 году не менее 30 % закупаемых автобусов будут с нулевым уровнем выбросов, а к 2025 году этот показатель вырастет до половины от общего парка машин»

В сообщении министерства также отмечается, что в рамках усилий по электрификации общественного транспорта к 2036 году весь городской транспорт в Израиле будет иметь нулевой уровень выбросов.

Сообщается, что на сегодняшний день автобусы с дизельным двигателем составляют менее 1% всех транспортных средств в Израиле, но при этом на них приходится около 16% всех выбросов оксидов азота и около 7% выбросов сажевых частиц.

В израильском ведомстве отметили, что электробусы сокращают выбросы парниковых газов на 80% и в три раза снижают уровень шума.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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