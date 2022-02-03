Tesla отзовет почти миллион своих электромобилей

Агентство по безопасности на автомобильных дорогах США (NTHSA) сообщает, что компания Tesla отзовет более 817 000 электромобилей из-за неработающего напоминания о непристегнутых ремнях безопасности, – передает ресурс Automobilwoche.

Как сообщает NTHSA, в некоторых случаях в электроблидах Tesla может не сработать сигнал, предупреждающий о не пристегнутом ремне безопасности. Проблемы с этой функцией касается электромобилей Tesla Model S и Model X 2021 и 2022 годов выпуска.

Выявленная неполадка в бортовом компьютере связана с программным обеспечением, которое должно быть обновлено в сервисном центре. Компания Tesla обещает, что попытается исправить ошибку путем обновления программного обеспечения через интернет. Если все получится, владельцам посещать специалистов не придется, – пишет Automobilwoche.

Как отмечают эксперты, проблема надежности электромобилей Tesla, является одной из самых обсуждаемых тем, уступая только обсуждениям стоимости акций, а также прибыльности компании. Несмотря на многочисленные жалобы на качество сборки и надежность ПО автомобиля, Tesla является одним из самых популярных электромобилей.

Вашингтон, Иван Бабурин

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