В Китае запущен совместный с Германией проект производства электромобилей

Ведущий китайский автопроизводитель FAW Group Corporation и немецкая компания Audi AG в пятницу, 18 февраля, официально запустили совместный проект по производству электромобилей в городе Чанчунь, административном центре провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай), – сообщает Синьхуа.

Сообщается, что общий объем в совместный проект инвестиций превысит 30 млрд. юаней (около 4,74 млрд. долларов США). Ожидается, что производство будет запущено в конце 2024 года, а годовая производственная мощность составит 150 тыс. электрокаров в год.

Новая производственная площадка станет для Audi первой в Китае по производству полностью электрических автомобилей. Планируется, что концерн будет выпускать три модели электрокаров, включая один внедорожник и один седан. Предполагается, что в рамках данного проекта будет обеспечена нейтрализация выбросов углекислого газа и создан собственный цех по сборке аккумуляторов.

На сегодняшний день автопроизводитель Audi совместно со своими партнерами поставил на китайский рынок более 7 млн. автомобилей. В 2021 году компанией на китайском рынке было реализовано порядка 700 тыс. машин, а продажи электромобилей модели e-tron выросли на 68,7% в годовом выражении. По данным компании, к концу текущего года на китайском рынке будет выставлено на продажу девять моделей электромобилей Audi.

Пекин, Иван Бабурин

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