В России повысится штраф за отсутствие техосмотра автомобиля

Москва, февраль 26 (Новый День, Иван Бабурин – В России с 1 марта 2022 года вступят в силу поправки в КоАП, предусматривающие увеличение штрафа для водителей за отсутствие техосмотра. Соответствующий закон Госдума приняла в окончательном чтении в декабре 2021 года, – сообщает Лента.ру.

Как сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, сейчас штраф за отсутствие ТО составляет от 500 до 800 рублей, а по новому законодательству вырастет до 2000 рублей. Нововведение коснется только тех автомобилей, которые подлежат обязательному ТО.

Следует отметить, что российский минтранс также ужесточил требования к фотографированию на пунктах техосмотра. Если в настоящее время требуется два снимка машины – спереди и сзади, то по новым правилам транспортное средство будут фотографировать спереди, сзади и сбоку, а рядом с ним в полный рост должен находиться технический эксперт. Отмечается, что это поможет избежать фальсификации снимков, загружаемых в информационную систему МВД.

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