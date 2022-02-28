Отменены авиарейсы между Челябинском и Петербургом из-за геополитической обстановки

Пресс-служба компании «Ижавиа» в понедельник, 28 февраля, заявила, что рейс между Челябинском и Санкт-Петербургом компании отменен в весенне-летнем сезоне 2022 года из-за трудностей с расширением парка самолетов перевозчика в связи со сложной международной ситуацией.

Как сообщало ранее агентство ТАСС, авиарейсы сообщением Санкт-Петербург – Челябинск и Челябинск – Санкт-Петербург исключены из расписания полетов АО «Ижавиа».

В компании рассказали, что рейсы Челябинск – Санкт-Петербург – Челябинск планировались под увеличение пассажиропотока и связанное с этим увеличение авиапарка АО «Ижавиа».

«В связи со сложной международной ситуацией расширение парка воздушных судов принятым в 2021 году типом Boeing 737-800 затруднено. До стабилизации геополитической обстановки АО «Ижавиа» приняло решение отказаться от выполнения рейсов Челябинск – Санкт-Петербург – Челябинск в сезоне весна – лето 2022 года», – сказали в АО «Ижавиа».

Однако, как отмечает компания, основная круглогодичная программа «Ижавиа», включающая перелеты из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, будет выполняться по прежнему расписанию.

Ижевск, Иван Бабурин

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