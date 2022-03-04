В Канаде задержали самолет с россиянами на борту

В арктической части Канады задержали чартерный рейс, на котором прилетели двое граждан России. Пограничная служба страны и министерство транспорта проводят проверку возможного нарушения.
Борт приземлился в аэропорту города Йеллоунайф. Россияне направлялись в деревню Резольют на территории провинции Нунавут, а дальше собирались совершить туристическое путешествие по земле.
Канада 27 февраля заявила о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний. Всего свое небо для россиян закрыли порядка 40 государств во всем мире.
В настоящее время канадский минтранс проводит проверку, до окончания которой самолету запрещено покидать аэропорт.
Оттава, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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