В Канаде задержали самолет с россиянами на борту

В арктической части Канады задержали чартерный рейс, на котором прилетели двое граждан России. Пограничная служба страны и министерство транспорта проводят проверку возможного нарушения.

Борт приземлился в аэропорту города Йеллоунайф. Россияне направлялись в деревню Резольют на территории провинции Нунавут, а дальше собирались совершить туристическое путешествие по земле.

Канада 27 февраля заявила о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний. Всего свое небо для россиян закрыли порядка 40 государств во всем мире.

В настоящее время канадский минтранс проводит проверку, до окончания которой самолету запрещено покидать аэропорт.

Оттава, Зоя Осколкова

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