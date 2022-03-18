Toyota временно закрывает заводы в Японии

Закрыть большинство своих заводов в Японии на несколько дней на следующей неделе из-за нехватки запчастей, вызванной землетрясением, случившееся на востоке страны 16 марта планирует Toyota Motor Corp, – сообщает The Wall Street Journal.

Автоконцерн в пятницу, 18 марта, заявил, что некоторые из его поставщиков пострадали от землетрясения магнитудой 7,4 и не могут поставлять достаточные объемы деталей. В корпорации Toyota не уточнили названий этих поставщиков, но крупный производитель чипов Renesas Electronics Corp. отдельно заявил, что его заводы в районе землетрясения не вернутся к полному производству до следующей среды.

WSJ также сообщает, что решение Toyota о приостановке работы заводов затрагивает производство некоторых популярных моделей, включая кроссовер RAV4.

Ранее сообщалось, что на этой неделе компания сократила производственные планы на март на 50 тыс. автомобилей. Теперь Toyota снизила прогноз выпуска на апрель на 150 тыс. машин, а также заявила о вероятном уменьшении производства по сравнению с целевыми показателями в мае и июне.

Москва, Иван Бабурин

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