Включение Еврокомиссией в «черный список» российских авиакомпаний не повлияет на безопасность полетов

Росавиация в понедельник, 11 апреля, сообщила, что решение Еврокомиссии о включении российских авиакомпаний в так называемый «черный список» ЕС не повлияет на безопасность полетов наших перевозчиков.

Ранее Европейская комиссия сообщила о включении в черный список (EU Air Safety List) 20 российских авиакомпаний. В список попали, в том числе крупнейшие авиакомпании России: «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «ЮТэйр», S7. «Этим компаниям запрещены полеты в пределах Евросоюза, «поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности», – сообщил европейский регулятор.

В свою очередь, в Росавиации заявили, что «авиакомпании России, внесенные в так называемый «черный список», имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации Российской Федерации. Все воздушные суда соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные программой технического обслуживания сроки».

Сертификаты летной годности воздушных судов выдаются Росавиацией в соответствии с федеральными авиационными правилами и индивидуально оформленными применительно к каждому экземпляру воздушного судна документами, удостоверяющими его возможность безопасной летной и технической эксплуатации.

«Вопрос безопасной эксплуатации воздушных судов является главным приоритетом Авиационных властей России. Одобрение сертификатов летной годности осуществляется в строгом соответствии с нормами международного и национального воздушного права», – сообщили в российском ведомстве.

Также в Росавиации сообщили, что упомянутые европейским регулятором «ограничительные меры в отношении российских авиакомпаний приняты заочно и не имеют под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка воздушных судов российских авиаперевозчиков, поддержанию летной годности этих судов, исполнению лизинговых сделок».

Москва, Иван Бабурин

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