Белоруссия запретила въезд автотранспорта с регистрацией в ЕС

Пресс-служба министерства транспорта Белоруссии в пятницу, 15 апреля, сообщила, что с 16 апреля вводится запрет пересекать границу Белоруссии автомобилям, зарегистрированным в Евросоюзе.



В сообщении белорусского минтранса говорится: «С 00:00 часов 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Белоруссию автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе».



В ведомстве также уточнили, что автомобилям из ЕС можно будет проезжать только через определенные пункты пропуска в специально установленные места для грузовых операций и перецепки. Перечень таких мест определен.



«До 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля 2022 года. Ограничение также не коснется автомобилей, которые перевозят почтовые отправления и живых животных», – сообщила пресс-служба министерства



Напомним, что в качестве ограничения, входящего в пятый пакет санкций ЕС, с 8 апреля страны Евросоюза перестали пропускать автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии. Запрет касается автомобильных грузоперевозок по территории ЕС, в том числе транзитных. Транзит в Калининградскую область для транспорта, зарегистрированного в России, сохранился.



Минск, Иван Бабурин

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