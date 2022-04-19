Российский автопром временно перейдет на выпуск устаревших моделей

Вице-премьер Юрий Борисов во вторник, 19 апреля, заявил, что российский автопром из-за санкций будет вынужден перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, но эта временная мера, она не повлияет на потребительские характеристики автомобилей, – сообщают СМИ.

Сообщает, что Борисов сказал: «Конечно, они будут вынуждены перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, то есть те, что проще в эксплуатации. Скажем, где-то перейдут с автоматических на ручные коробки передач, где-то будут жертвовать уже привычными сервисами».

«Это будет вынужденная мера, она серьезно не повлияет на потребительские характеристики автомобилей. Постепенно производители будут возвращаться к выпуску налаженных сегодня в производстве моделей», – сказал российский вице-премьер.

Также вице-премьер отметил, что закрытие поставок основных автокомпонентов на российские сборочные заводы является серьезным вызовом.

«Вся отрасль сейчас переживает серьезные структурные изменения, как, впрочем, и вся экономика с промышленностью. Это связанно с изменением логистики поставок, с переориентацией на других поставщиков. Поэтому, конечно, автопроизводители потеряют какие-то темпы производства и «мы этого и не скрываем», – заявил Юрий Борисов.

При этом российский вице-премьер заявил, что «работа с новыми поставщиками и новые логистические коридоры в будущем создадут благоприятные условия для стабильной работы российского автопрома».

Москва, Иван Бабурин

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