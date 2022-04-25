Производство мотоциклов «Урал» переезжает из Свердловской области в Казахстан

Генеральный директор Илья Хаит компании Ural Motorcycles заявил, что переносит производство мотоциклов «Урал» из города Ирбит Свердловской области в Казахстан, – сообщается на сайте РБК.



В видеоролике, опубликованном на официальном YouTube-канале Ural Motorcycles, Хаит сказал, что переезд связан с нехваткой ряда комплектующих, попадающих под санкции, а также с запретом на импорт техники из России. Подавляющая часть мотоциклов Ural идет в западные страны, в том числе в США.



Гендиректор Ural Motorcycles также сообщил, что компания будет вынуждена сократить часть штата на прежнем предприятии в Ирбите и нанять новых сотрудников в Петропавловске в Казахстане. При этом основной управляющий состав переедет из России в Казахстан.

Новая сборочная площадка Ural Motorcycles организована в казахстанском Петропавловске. При этом на самом Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) работа будет продолжена, здесь будут изготавливать рамы и элементы корпусов для мотоциклов.



«Выбор Казахстана в качестве новой площадки обусловлен необходимостью как можно быстрее наладить производство мотоциклов, а также русскоговорящим населением города и возможностью оперативно организовать логистику», – сказал Хаит.

Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, занимающейся серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. Ural Motorcycles является преемником советской марки «Урал».

Следует отметить, что основным рынком сбыта Ural Motorcycles являются США – компания имеет по несколько дилеров практически в каждом штате. Цены на новую модель Gear Up 2022 года стартуют с отметки $18,9 тыс. (примерно 1,4 млн. руб. по нынешнему курсу).

Ирбит, Иван Бабурин

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