Производство мотоциклов «Урал» переезжает из Свердловской области в Казахстан

Генеральный директор Илья Хаит компании Ural Motorcycles заявил, что переносит производство мотоциклов «Урал» из города Ирбит Свердловской области в Казахстан, – сообщается на сайте РБК.
В видеоролике, опубликованном на официальном YouTube-канале Ural Motorcycles, Хаит сказал, что переезд связан с нехваткой ряда комплектующих, попадающих под санкции, а также с запретом на импорт техники из России. Подавляющая часть мотоциклов Ural идет в западные страны, в том числе в США.
Гендиректор Ural Motorcycles также сообщил, что компания будет вынуждена сократить часть штата на прежнем предприятии в Ирбите и нанять новых сотрудников в Петропавловске в Казахстане. При этом основной управляющий состав переедет из России в Казахстан.
Новая сборочная площадка Ural Motorcycles организована в казахстанском Петропавловске. При этом на самом Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) работа будет продолжена, здесь будут изготавливать рамы и элементы корпусов для мотоциклов.
«Выбор Казахстана в качестве новой площадки обусловлен необходимостью как можно быстрее наладить производство мотоциклов, а также русскоговорящим населением города и возможностью оперативно организовать логистику», – сказал Хаит.
Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, занимающейся серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. Ural Motorcycles является преемником советской марки «Урал».
Следует отметить, что основным рынком сбыта Ural Motorcycles являются США – компания имеет по несколько дилеров практически в каждом штате. Цены на новую модель Gear Up 2022 года стартуют с отметки $18,9 тыс. (примерно 1,4 млн. руб. по нынешнему курсу).
Ирбит, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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