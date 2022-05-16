Сервис такси Gett заявил об уходе из России

Агрегатор такси Gett заявил в понедельник, 16 мая, что прекращает работу в России. Водители, которые сотрудничали с компанией, начали получать сообщения о том, что 31 мая будет последним рабочим днем приложения.

В сообщении, разосланном водителям говорится, что такси-сервис Gett прекратит поддержку и обеспечение функционирования мобильного приложения для водителей из России с 1 июня. Последний день работы мобильного приложения Gett для водителей – 31 мая включительно. После этого водители не смогут получать заказы на поездки.

«Команда Gett обещает выполнить все обязательства по поездкам, совершенным до конца месяца», – говорится в сообщении Gett.

Как сообщает Интерфакс, компания еще в марте заявляла, что планирует покинуть российский рынок перевозок и доставки Gett. Россия обеспечивала порядка 17% валовой прибыли компании. По данным бухотчетности, выручка российского юрлица Gett – ООО «Геттакси Рус» по итогам 2021 года составила 4,39 млрд рублей, чистый убыток – 674 млн рублей.

Москва, Иван Бабурин

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