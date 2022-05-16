«Аэрофлот» временно снизит цены на перелеты от Москвы до Дальнего Востока

Пресс-служба компании «Аэрофлот» в понедельник, 16 мая, сообщила, что авиаперевозчик снизит цены билетов по программе субсидированных перевозок между Москвой и Дальним Востоком на 25% с 17 мая по 30 июня. Тарифы будут снижены по всем видам субсидированных программ.

В сообщении «Аэрофлота» говорится: «Сниженные тарифы будут действовать для перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года на рейсах Аэрофлота, а также на рейсах авиакомпании «Россия» (выполняемых под кодом SU) по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой».

Кроме того, авиаперевозчик заявил, что до 30 июня также снизят на 25% стоимость транзитного перелета, который оформлен одним билетом между пунктами Дальнего Востока и городами остальной части России через Москву.

Сообщается, что, например, билет в одну сторону по субсидированной программе из Владивостока в Москву будет стоить для социальных категорий 5550 руб., для детей до 12 лет – 4165 руб., а для взрослых жителей Дальнего Востока – 7650 руб.

«Воспользоваться программами субсидирования перелетов могут россияне, которые прописаны в регионах Дальнего Востока, люди младше 23 и старше 60 лет, инвалиды всех трех групп, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также члены многодетных семей», – сообщается на сайте «Аэрофлота».

Москва, Иван Бабурин

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