В России за опасное вождение будут конфисковывать автомобили

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая в среду 25 мая, сообщила, что в Госдуму внесен законопроект об ответственности за опасное вождение.

Яровая сообщила журналистам, что в новом законе будет содержаться «норма, согласно которой предусмотрена конфискация транспортного средства для нарушителей ПДД, лишенных водительских прав или не имеющих их, если в результате их действий причинен тяжкий вред здоровью пешехода или наступила его смерть».

Москва, Иван Бабурин

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