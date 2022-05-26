В Венгрии запретили заправлять автомобили с иностранными номерами

Власти Венгрии в четверг, 26 мая, вводят на территории страны запрет на заправку топливом иностранных автомобилей на АЗС. Запрет вступает в силу в пятницу, 27 мая, – сообщает сербский телеканал РТС.

На сайте телеканала сообщается: «Правительство Венгрии приняло решение, что с пятницы заправляться на венгерских АЗС позволят только владельцам автомобилей с венгерскими номерами. Связано это с тем, что в стране стал процветать бензиновый туризм, который поставил под угрозу бесперебойное снабжение топливом собственных граждан».

Будапешт, Иван Бабурин

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