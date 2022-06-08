В Красноярске самолет совершил аварийную посадку

Вылетевший из Владивостока самолет Airbus А319 совершил аварийную посадку в Красноярске. У лайнера возникли проблемы с закрылками.

Самолет принадлежит авиакомпании «Аврора» – одному из крупнейших перевозчиков на Дальнем Востоке. Борт совершал перелет из Владивостока в Красноярск. Во время посадки у воздушного судна не опустились закрылки, о чем экипаж незамедлительно сообщил диспетчеру.

В результате самолет приземлился благополучно. Во время аварийной посадки никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента выясняются. Лайнер будут осматривать специалисты, они выяснят причину неисправности.

Красноярск, Зоя Осколкова

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